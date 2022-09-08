Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге силовики пришли с обыском к местному журналисту Владиславу Постникову. Об этом пишут местные СМИ.

Обыск

По данным телеграм-канала «УралLive», обыск проводился 7 сентября. Оперативное мероприятие якобы было связано с уголовным делом одного из активистов, сбежавших из России.

Официальных комментариев от представителей силовых структур пока нет.

Добавим, Постников возглавляет интернет-портал «Вечерние ведомости из Екатеринбурга». Ранее суды оштрафовали журналиста и издание за дискредитацию российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан за дискредитацию российской армии. В отношении него возбудили уголовное дело.