Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Киев пытается использовать шантаж, чтобы втянуть Грузию в военное столкновение с Россией. Об этом 7 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на публикацию Антикоррупционным агентством киевского режима списка грузинских бизнесменов, против которых призывают ввести санкции. В него включили основателя «Мечты» и крупнейшего бизнесмена Грузии Бидзину Иванишвили и его партнёров.

«Какой бы список они не составили, как они не смогли искоренить коррупцию в своей стране, так и любая такая абсурдная инициатива потерпит неудачу», — сказал Кобахидзе.

Лидер правящей партии отметил, что шантаж не поможет Киеву заставить Грузию открыть «второй фронт» России. Он добавил, что грузинский народ против того, чтобы воевать.

«Мы можем и плебисцит повести по этой теме, спросить у людей, грузинского общества, желают они или нет», — сказал Кобахидзе.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что страну пытаются втянуть в вооружённый конфликт с РФ. Он пообещал не допустить такого развития событий.

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