Тбилиси, 8 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Киев пытается использовать шантаж, чтобы втянуть Грузию в военное столкновение с Россией. Об этом 7 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Он отреагировал на публикацию Антикоррупционным агентством киевского режима списка грузинских бизнесменов, против которых призывают ввести санкции. В него включили основателя «Мечты» и крупнейшего бизнесмена Грузии Бидзину Иванишвили и его партнёров.

«Какой бы список они не составили, как они не смогли искоренить коррупцию в своей стране, так и любая такая абсурдная инициатива потерпит неудачу», — сказал Кобахидзе.

Лидер правящей партии отметил, что шантаж не поможет Киеву заставить Грузию открыть «второй фронт» России. Он добавил, что грузинский народ против того, чтобы воевать.

«Мы можем и плебисцит повести по этой теме, спросить у людей, грузинского общества, желают они или нет», — сказал Кобахидзе.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что страну пытаются втянуть в вооружённый конфликт с РФ. Он пообещал не допустить такого развития событий.