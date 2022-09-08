Уфа, 8 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Число рейсов увеличат из Уфы в Иркутск. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

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Сообщается, что авиакомпания S7 Airlines с 9 сентября запускает третий еженедельный рейс из Уфы в Иркутск. Перелеты осуществляются на самолётах типа Airbus A320neo, которые вмещают до 164 пассажиров.

Отмечается, что в результате число прямых рейсов из Уф в в Иркутск увеличится до трех в неделю: по вторникам, четвергам и пятницам. Время в полете занимает четыре часа 20 мин.

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