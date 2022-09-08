Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена должна опубликовать переписку своего пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, главного медицинского советника Энтони Фаучи и других своих высокопоставленных членов с компаниями-владельцами социальных сетей, такое решение принял суд. Об этом 7 сентября сообщает New York Post.

Борис Иогансон. Сговор у кулака. 1933

Соответствующее решение 6 сентября принял судья окружного суда США Терри Даути по заявлению генеральных прокуроров Эрика Шмитта штата Миссури и Джеффа Лэндри — штата Луизианы. Они обвинили исполнительную власть в сговоре с социальными сетями, такими как Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter, с целью «подвергнуть цензуре свободу слова» по ряду тем, включая пандемию COVID-19 и выборы.

«Этот суд считает, что истцы имеют право на [получение доступа к] внешним коммуникациям Жан-Пьера и доктора Фаучи в их качестве пресс-секретаря Белого дома и главного медицинского советника президента со сторонними платформами социальных сетей», — отметил Даути, которого назначил бывший президент США Дональд Трамп.

«Белый дом отказался от своих притязаний на конфиденциальность в отношении конкретных документов, которые он добровольно раскрыл третьим лицам за пределами Белого дома», — продолжил судья.

В соответствии с решением суда Белый дом должен передать документы в течение 21 дня. Шмитт и Лэндри, оба республиканцы, неделями спорили с Белым домом о том, какие документы публиковать и защищает ли привилегия исполнительной власти сообщения от обнародования.