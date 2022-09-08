Сеул, , 08:51 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали рост остатка непогашенных кредитов жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Долги 401K 2012

Согласно опубликованным данным, в августе задолженность домохозяйств составила 1,06 квдрлн вон (~$771,2 млрд), что на 300 млрд вон (~$217 млн) больше, чем в июле текущего года.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением ипотечного кредитования.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 1,6 трлн вон (~$1,15 млрд), а остаток по прочим кредитам — на 1,3 трлн вон (~$940 млн).

Между тем задолженность юридических лиц продолжает расти на протяжении восьми месяцев подряд.

В августе текущего года корпоративная задолженность увеличилась на 8,7 трлн вон (~$6,2 млрд), до 1,14 квдрлн вон (~$824 млрд).