Исламабад, , 08:49 — REGNUM Жителям Басти-Ахмад-Дин, крошечной пакистанской деревни, оказавшейся затопленной после проливных муссонных дождей, грозят голод и болезни, но они отказались от эвакуации, несмотря на все уговоры. Это означало бы, что женщины деревни будут общаться с посторонними мужчинами, сказали жители агентству France-Presse, а это их «обесчестит».

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Но это мнение не женщин Басти-Ахмад-Дин.

«Это решают старейшины деревни», — сказала агентству 17-летняя Ширин Биби, когда ее спросили, не предпочла бы она отправиться в безопасный лагерь на сухой земле.

От наводнений из-за катастрофических муссонных дождей этим летом пострадало уже более 33 миллионов жителей Пакистана, у которых разрушены дома и нет средств к существованию.

Посевы гниют на затопленных полях, а грунтовая дорога, когда-то соединявшая деревню с ближайшим городом, находится под водой на глубине трех метров. У семей осталось мало продовольствия, спасенного от воды.

Многие волонтеры, приезжающие в деревню, чтобы передать пакеты с гуманитарной помощью, уговаривают жителей перебраться в безопасное место, но безрезультатно.

«Мы белуджи. Белуджи не разрешают своим женщинам выходить из дома, — сказал житель Басти-Ахмад-Дин Мухаммад Амир. — Белуджи скорее будут голодать, чем позволят своим семьям выходить из дома».

Во многих частях консервативного, глубоко патриархального Пакистана женщины живут в условиях строжайшего соблюдения правил чести. Эти правила значительно ограничивают их свободу передвижения и общения за пределами семей.

Женщин могут даже убить за то, что они «опозорили» себя, общаясь с посторонними мужчинами. А в условиях стихийных бедствий, таких как наводнения в Пакистане, этот кодекс чести может лишить женщин и девочек таких необходимых вещей, как еда и медицинская помощь.

Вместо того чтобы отвезти в лагерь для пострадавших свои семьи, мужчины деревни раз в неделю совершают дорогостоящую поездку на лодке за гуманитарной помощью.

Старейшины деревни говорят, что женщинам допустимо уезжать только в чрезвычайной ситуации, как, например, болезнь.

Стихийные бедствия за такую ситуацию не считаются, и старейшина по имени Мурид Хусейн сказал, что они не эвакуировались и во время прошлого катастрофического наводнения в 2010 году.

«Тогда мы не уехали из деревни, — сказал он AFP. — Мы не разрешаем нашим женщинам уезжать. Они не могут оставаться в этих лагерях. Это дело чести».

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