Москва, , 08:48 — REGNUM На одном из участков фронта на территории б. УССР очень тяжелая ситуация, но важно не выдавать желаемое за действительное, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня есть тяжёлая ситуация на одном из участков фронта. Да, [военные киевского режима] сосредоточили ударную группировку, пошли вперёд. Сейчас с ними уверенно бьются, лупят авиацией, артиллерией, ракетными войсками, резервы подогнали», — отметил Гурулёв.

Надо понимать, что бой хоть и скоротечен, но и само развитие событий не происходит моментально, указал парламентарий.

«Где-то надо подтянуть артиллерию, где-то сменить позицию, где-то подвезти боеприпасы, где-то сначала провести разведку, чтобы не залезть, сломя голову. Мы на всех направлениях крайне достойно выглядим, положительно отработали на херсонском и николаевско-криворожском направлениях. Я не понимаю, как враг понёс такие потери, чисто с военной точки зрения не понял замысла», — добавил депутат Госдумы.

Кто-то говорит, что на Херсоне был какой-то отвлекающий маневр, но там они потеряли не менее 5 тыс. человек, это было полноценное наступление, только оно крайне бестолково планировалось, указал Гурулёв.

«Да, на балаклейском направлении там уже давно не было активных боевых действий, вражеская группировка локализуется. Да, ситуация нелёгкая, были ошибки, но без ошибок нигде не бывает, к сожалению. Но я считаю, что принятые меры позволят не просто исправить положение, а крайне достойно ответить, я думаю, развитие событий не за горами», — констатировал он.

В целом, по его мнению, «на войне особенно важно никогда не выдавать желаемое за действительное».

«Правда — это не более чем исходные данные для принятия решения, чтобы можно было правильно все цели определить, задачи выполнить», — резюмировал Гурулёв.

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