Байкальск, Иркутская область, , 08:46 — REGNUM Более 40 тысяч кубометров надшламовых вод откачали и очистили из карт-накопителей «Солзанского» и «Бабхинского» полигонов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), — сообщает 8 сентября телеграм-канал минприроды Иркутской области. Также известно, что до конца 2022 года в планах очистить 70 тысяч кубометров. Работы идут по графику, все показатели в норме.

БЦБК Минприроды Приангарья

«Понижение уровня и очистка надшламовых вод — задача локальных очистных сооружений, состоящих из 10 блок-контейнеров. На полигонах находится насосное оборудование, которое составляет 1% от всего комплекса и перекачивает надшламовую воду на локальные очистные сооружения, где проходит глубокая пятиступенчатая очистка с использованием технологии обратного осмоса. После этого вода поступает в канализационно-очистные сооружения Байкальска. Локальные очистные сооружения функционируют в круглосуточном режиме с производительностью до 600 кубическим метров в сутки», — отметил и. о генерального директора Федерального экологического оператора Максим Погодин.

Постоянный контроль качества очистки воды на ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО — г. Иркутск», предприятие имеет все необходимые аттестованные методики измерений. Специалисты не выявили на локальных очистных сооружениях превышение предельно допустимых концентраций в пробах воды.

Как сообщало ИА REGNUM, начать полную откачку надшламовых вод на полигоне «Бабхтинский» Байкальского целлюлозно-бумажного комбината планируется с 2023 года, если в ноябре 2022 будет получена положительная экспертиза на проект.

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