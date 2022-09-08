Москва, 8 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Визит главы Донецкой Народной Республика (ДНР) Дениса Пушилина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) пока не запланирован. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил директор первого департамента МИД РФ Георгий Зиновьев, передают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Однако, по словам Зиновьева, если визит состоится и в делегацию пригласят представителей России, Москва окажет необходимое содействие.

«Но вопрос о приглашении российских представителей на такую встречу следовало бы адресовать в первую очередь Донецку и Пхеньяну», — уточнил представитель МИД РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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