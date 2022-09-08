Норильск, Красноярский край, 8 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Норильске Красноярского края вынесен приговор бывшему заместителю главы города, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Норильск

По данным следствия, в 2019 году подсудимая с сотрудницей городской администрации при организации торгов по комплексному техобслуживанию помещений города ошибочно включили в перечень объектов неточные адреса. Чтобы избежать последствий они привлекли к выполнению контракта знакомого.

Без проверки исполнения контракта фигурантка подписала акты сдачи-приёмки оказанных услуг с ложными сведениями. В результате за невыполненные работы подрядчику были перечислены 2,4 млн рублей.

«Судом женщина признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в надзорном ведомстве.

Добавим, что дело против работников подрядной организации в настоящее время рассматривается в суде.