Минск, , 08:43 — REGNUM Командно-штабные учения, в ходе которых также будет отработано освобождение временно захваченной территории, начали Вооружённые силы (ВС) Белоруссии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Учения © Наталья Диева

«8 сентября, в соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил, под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых Сил — первого заместителя министра обороны началось командно-штабное учение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оно продлится до 14 сентября», — говорится в сообщении.

Также указывается, что целью этих манёвров является обучение органов военного управления белорусских ВС, а также других войск и воинских формирований республики непрерывному управлению в ходе выполнении ими задач.

«Учение позволит на практике отработать следующие вопросы: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником; восстановление контроля над Государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений; авиационная поддержка войск; обеспечение силовых мер военного положения, борьба с ДРГ (диверсионно-разведывательными группами) противника и НВФ (незаконными вооруженными формированиями)», — добавляется в сообщении.

При этом подчёркивается, что общее количество участвующих в учениях военных, привлекаемого вооружения и военной техники не превышает уровень, который подлежит обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом от 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стратегические ракетоносцы Ту-95МС дислоцированного в Амурской области авиаполка соединения дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в сложных метеорологических условиях.