Оренбург, 8 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан заключённый, который совершил побег из колонии. Об этом 8 сентября сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Usman48.ru Забор исправительной колонии

По данным ведомства задержание осуществлялось полицейскими совместно с сотрудниками УФСИН. Беглеца в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили возле дома на ул. Мира.

Возбуждено уголовное дело по факту побега из места лишения свободы. Молодому человеку грозит ещё до четырёх лет. Известно, что 19-летний заключённый сбежал с территории колонии-поселения из-за нежелания находиться в изоляции. Осуждён за грабёж.