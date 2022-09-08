Канберра, , 08:42 — REGNUM Процедуры безопасности и порядок проведения видеоконференций депутатами парламента Австралии будут пересмотрены после того, как сенаторы федерального комитета по иностранным делам и торговле были разыграны российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом 8 сентября сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Пранкер Вован Дарья Драй © ИА REGNUM

По её данным, от действий российских пранкеров в июне пострадали сенаторы Эрик Абецу, Джеки Лэмби, Джанет Райс и Кимберли Китчинг. Вован и Лексус, выдававшие себя за «диссидентов в изгнании», в ходе телефонного разговора «дали несколько советов» федеральному парламентскому комитету, члены которого поинтересовались, может ли правительство Австралии «предпринять более решительные действия против режима Путина».

Газета отмечает, что сенаторам также были сообщены «фальшивые новости о многочисленных случаях кражи местных животных (кенгуру, утконосов и ехидн) российскими шпионами». А мнимые диссиденты потребовали от правительства Австралии «начать арестовывать нежелательных людей с российскими паспортами».

В аппарате парламентского комитета уточнили, что видеоконференция с людьми, якобы «связанными с Алексеем Навальным», проходила вне рамок официальных заседаний из-за желания «диссидентов» сохранить свою анонимность, и большая её часть «казалась вполне нормальной». В настоящее время соответствующая служба парламента пересматривает протоколы безопасности и ужесточает правила организации подобных видеоконференций.

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