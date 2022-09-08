Калуга, , 09:10 — REGNUM Два проекта Калужской области получили гранты «Агротуризм» на 2023 год от Министерства сельского хозяйства России. Это фермерские хозяйства «Экоферма Джерси» с проектом «История в Богимово» и «Закирьянов» с проектом «Экопарк Милятино». Об этом написал 7 сентября в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Экоферма Джерси специализируется на производстве молока и молочной продукции Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«Средства гранта фермеры смогут направить на развитие бизнеса, строительство домиков для гостей, благоустройство территории, закупку оборудования. На развитие своих проектов фермерские хозяйства получат в общей сложности 16 миллионов рублей», — отметил Владислав Шапша.

Экоферма Джерси, расположенная в селе Богимово Ферзиковского района специализируется на производстве молока и молочной продукции. Экопарк Милятино расположен в 270 километрах от Москвы, в Барятинском районе. На территории парка имеется популярный у рыбаков водоём площадью 380 гектаров с обилием рыбы. На берегу находится палаточный городок с освещением, установлены мангалы. Имеются автостоянка и причал для лодок с их прокатом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Калужскую область посетили 2,7 млн человек. За шесть месяцев 2022 года — 1,4 млн туристов. В регионе туризм напрямую влияет на развитие более 50 смежных отраслей, создает рабочие места.

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