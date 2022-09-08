Российские музыканты выступят в храме Боробудур вместе с оркестром G20
Джакарта, 8 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Музыканты из России приняли участие в генеральной репетиции оркестра G20, сообщает российское посольство в Индонезии.
(сс) Cmichel67
Храмовый комплекс Боробудур и вулкан Мерапи на острове Ява
Музыкальное выступление под названием «Оркестр G20» пройдет во дворе храма Боробудур 12 сентября.
«Мы передаем привет всем нашим друзьям и знакомым по всей России», — заявили российские музыканты.
Оркестр G20 — это собрание молодых музыкантов из стран-участниц «Большой двадцатки».