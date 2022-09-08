Джакарта, 8 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Музыканты из России приняли участие в генеральной репетиции оркестра G20, сообщает российское посольство в Индонезии.

(сс) Cmichel67 Храмовый комплекс Боробудур и вулкан Мерапи на острове Ява

Музыкальное выступление под названием «Оркестр G20» пройдет во дворе храма Боробудур 12 сентября.

«Мы передаем привет всем нашим друзьям и знакомым по всей России», — заявили российские музыканты.

Оркестр G20 — это собрание молодых музыкантов из стран-участниц «Большой двадцатки».