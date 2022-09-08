Чебоксары, 8 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Чувашии определились с некоторыми этапами реализации транспортной реформы. «Пилотами» станут три района, где новая система пассажирского обслуживания должна полностью заработать к 2027 году. Затем участником реформы станет ещё один муниципалитет. В то же время власти планируют запустить в 2023 года два межмуниципальных маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики. Какие именно преобразования и в каких муниципалитетах предполагаются, не уточняется.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общественный транспорт

Чиновники заявляют, что в правительстве согласованы подходы к организации транспортного обслуживания населения Чебоксарской агломерации. Транспортная реформа разбита на этапы: с 1 июля 2026 года новая система организации перевозок должна действовать на муниципальных маршрутах Чебоксарского, Марпосадского и Моргаушского районов, в течение полугода произойдёт полный переход. В июле 2027 года к новой транспортной системе присоединится Цивильский район.

О транспортных перспективах в Чебоксарах и Новочебоксарске не сообщается, но при этом из пространного релиза известно, что глава Чувашии Олег Николаев поручил ускориться и поставил задачу запустить в 2023 года два межмуниципальных маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском. Также поручено объединить два муниципальных троллейбусных предприятия, создав на их основе государственного перевозчика.

Также планируется оптимизировать маршрутную сеть, перевести все маршруты на регулируемые тарифы, включить бесплатные пересадки (60/90 минут) и безлимитные месячные проездные. По расчётам, в пределах Чебоксарской агломерации останется 146 маршрутов — сколько в настоящее время насчитывается маршрутов, не сообщается.

Власти со ссылкой на разработчика ссылаются на то, что 23% выручки в агломерации остаётся в «теневом секторе».

Новая модель системы организации транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации находится на экспертизе в Высшей школе экономики, затем будет передана в экспертный совет Минтранса России и после этого предполагается его утверждение на региональном уровне. Ожидается, что документ транспортного планирования будет принять в декабре 2022 года.

Напомним, что проект нового транспортного обслуживания, который продвигают чувашские власти, до сих пор не опубликован.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии планируется принять в новой редакции закон об организации транспортного обслуживания, предусмотрев возможность установления тарифов на основе концессионного соглашения.