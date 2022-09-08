Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге таможенники пресекли вывоз из России медалей, представляющих культурную ценность. Об этом журналистам сообщили в Уральском таможенном управлении.

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Медали обнаружили у иностранца, вылетающего в Чанчунь Китайской Народной республики. Среди них оказались награды, приуроченные к годовщинам создания Вооруженных сил СССР медали «Ветеран труда» и к 100-летию со дня рождения маршала Жукова. Четыре наиболее ценные медали изъяли. Награды были выпущены более 50 лет назад.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Иностранцу грозит штраф до 80 тыс. рублей.