Самара, , 08:43 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей города Снежное (ДНР) с 79-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Памятник героям Великой Отечественной войны в Ярославле © ИА REGNUM

Глава региона напомнил, что Донбасская операция была одна из ключевых в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой была решена важная задача: освободить крупнейший промышленный район, имеющий стратегическое значение.

«В довоенное время на его долю приходилось около шестидесяти процентов угля, добываемого в СССР, здесь выплавлялась большая часть чугуна и стали, были сосредоточены предприятия тяжелого и среднего машиностроения», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также отметил, что советские войска разгромили тринадцать дивизий противника, продвинулись на запад на 300 километров и вышли к берегам Днепра.

«За воинское мастерство, массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе операции, свыше 40 соединений и частей удостоились почетных наименований. И среди них — Гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная Краснознаменная Донбасская дивизия Дальней авиации России, с которой Самарская область поддерживает многолетние дружеские связи», — отметил Азаров.

Глава региона подчеркнул, что сейчас история повторяется.

«И мы вновь, как и 75 лет назад плечом к плечу освобождаем Донбасс от фашистской нечисти. [Боевики киевского режима] и их приспешники, используя тактику выжженной земли и прикрываясь мирными жителями, оставляют после себя разрушенные города, шахты и заводы», — заявил он.

Азаров отметил, что расчет боевиков на то, что жители Донбасса не оправятся после такого удара, себя не оправдал, мирная жизнь на освобожденных территориях активно восстанавливается.

«Как наши деды, отцы и прадеды, мы вместе громим врага, вместе, зачастую под обстрелами [нацистов киевского режима], строим и ремонтируем объекты социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Потому что своих мы не бросаем — мы один народ, объединенный общей исторической судьбой», — заявил он.

Азаров заверил, что регион и дальше будет помогать братскому народу Донбасса.

«От всей души желаю вам, дорогие друзья, всем жителям ДНР и ЛНР здоровья, мира, добра и благополучия!» — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Самарской области заключило соглашение о взаимодействии с городом Снежное. Добровольцы из Самарской области помогают восстанавливать мирную жизнь на Донбассе.