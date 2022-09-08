Омутинский район, Тюменская область, , 08:38 — REGNUM В Омутинском районе Тюменской области торжественно открыли мемориал Герою Советского Союза майору Александру Филонову. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Мемориал Героя Советского Союза Александра Филонова Пресс-служба администрации Омутинского района

Памятник герою установлен на входе в парк, названного в его честь. Бюст выполнен благодаря финансовой поддержке депутатов Тюменской областной и председателя правления «Содружество» полковника Анатолия Пусева.

Александр Филонов родился 5 сентября 1920 года в деревне Слободская Омутинского района. После школы окончил Ялуторовский техникум молочной промышленности. Работал техником на станции Ишим. Майор Филонов прошёл славный боевой путь. С июля 1941 года воевал на Калининском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. В 1943 году окончил курсы командиров батальонов при Военной академии им. М. В. Фрунзе. В боях был трижды ранен. Во время Великой Отечественной войны командовал стрелковым батальоном. За проявленную отвагу и стойкость был награжден многочисленными орденами и боевыми медалями. А 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм капитану Александру Филонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Отметим, что в Тюменской области родились 70 Героев Советского Союза.