Киев, 8 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Двадцать ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Warmate, которые стоят на вооружении Польши и других стран НАТО, впервые переданы ВСУ. Об этом сообщил представитель киевского режима Михаил Федоров.

Боевики ВСУ

По его словам, указанные дроны приобретены за счет средств, собранных приложением monobank. Всего было заказано сорок беспилотников Warmate. На их закупку перечислили $1,7 млн.

Остальные двадцать будут переданы ВСУ до конца сентября. Warmate способны находить и поражать легкобронированную технику, а также средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Норвегия и Великобритания объявили о том, что поставят киевскому режиму за $9 млн партию миниатюрных разведывательных беспилотников Black Hornet.

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