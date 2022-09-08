Эдмонтон, Канада, 8 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада) неизвестный напал 7 сентября с холодным оружием на прохожих, в результате один из них погиб, двое ранены. Об этом сообщает местное издание Stalbert today.

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«Считается, что нападения носят случайный характер», — сообщили в полиции.

Отмечается, что пострадавшие получили серьёзные ранения, их поместили в больницу. Свидетели рассказали, что нападал «мужчина с кудрявыми черными волосами и светлой кожей». Его также описали как «растрёпанный и неопрятный».

По данным журналистов, сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в нападении. Пока неизвестно, предъявлено ли ему подозрение.

Стоит отметить, что 7 сентября также были нападение с холодным оружием в Саскачеване. Там были убиты десять человек и 18 получили ранения. Полиция задержала двоих подозреваемых, один из которых впоследствии скончался.