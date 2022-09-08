* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 08:34 — REGNUM В афганской провинции Герат в районе «Шидайи» административного центра провинции прогремел взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв (сс) code404

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате подтвердили эту новость и заявили, что взрыв был контролируемым. По словам радикалов, ими была взорвана мина, заложенная ранее.

Источники добавляют, что с 6 сентября в этом районе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили поквартирные обыски .

Пока информации о пострадавших в результате этого инцидента нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступило сообщение о взрыве в районе дешёвого жилья в Кабуле.