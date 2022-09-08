Оренбург, 8 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Объявлен тендер на разработку проекта генерального плана Оренбурга. Заказчиком является министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Nesiditsa.ru Оренбург

Стартовая цена контракта составляет 78 млн рублей. Реализация задания должна осуществятся в четыре этапа. Самым расходным является этап, который предполагает сбор исходных данных и предпроектный анализ — 47 млн рублей.

До конца 2023 года все четыре этапа должны быть реализованы. Финалом станут публичные слушания и экспертиза проекта — в декабре 2023 года.

Исполнителю контракта предстоит, в частности, уточнить границы оренбургской агломерации, произвести расчёт транспортных и пассажиропотоков, оценить перспективные направления для застройки.

Стоит отметить, сейчас действует генплан, утверждённый в 2008 году. Но этот документ устарел. Город нуждается в новом генплане до 2043 года.