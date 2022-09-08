Якутск, 8 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Три вылета компании «Полярные авилаинии» задержаны в аэропорту Якутска. Причиной переноса времени рейса стал сильный ветер, сообщило ЯСИА. Самолёты не улетели вовремя в Нюрбу, Саккырыр и Среднеколымск.

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Авиакомпания «Якутия» продолжает осуществлять перелёты несмотря на ветер.

Штормовой ветер в Якутию принес тайфун «Хинамнор». Из-за непогоды также остановлена или ограничена работа паромных переправ возле столицы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, занятия в школах столицы Якутии могут быть отменены из-за опасности, которая может подстерегать детей по дороге в учреждения образования. Сильным ветром в столице республики сносит остановки и части кровли, разбиваются окна.