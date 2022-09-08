Владивосток, 8 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Хабаровском крае планируется создать транспортно-логистический центр на площадке ТОР «Хабаровск». Соглашение о реализации масштабного проекта подписал на VII ВЭФ губернатор Михаил Дегтярёв совместно с представителями Минтранса России, железных дорог и ключевым инвестором — компанией «ФинИнвест», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rzd.ru Грузовой состав

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Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) будет мощностью до 300 тыс. 20-тонных контейнеров в год. Его главная задача — обработка грузов, поступающих по железнодорожной ветке.

«За последние полгода в связи с внешнеэкономической ситуацией объем заявок на перевозки по железной дороге в восточном направлении вырос в среднем на 30%. Это яркое свидетельство того, что грузопоток с западных регионов страны перемещается и на Дальний Восток. И это только начало», — сказал Михаил Дегтярёв.

На фоне санкций прогнозируется дальнейший рост востребованности этого направления со значительным увеличением объёма экспорты и импорта из стран АТР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае отданы в аренду без торгов первые земельные участки под импортозамещение — утвержден перечень продукции, которая необходима в условиях санкций.