Москва, 8 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В результате проведения властями России ответственной финансовой политики эффект от антироссийских санкций Запада был нивелирован: произошло укрепление рубля, и инфляция составляет только 13-14%, а не ушла за отметку в 30%. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Government.ru Михаил Мишустин

«Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, — оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября это 0,5%. Инфляция — 13-14%, она точно не за 30% ушла», — сказал он.

Также Мишустин подчеркнул, что проводимая властями РФ ответственная финансовая политика позволила и нивелировать эти эффекты, и «долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Еврокомиссии сообщили, что ограничение цен на российский газ, которое собираются ввести в ЕС, является «временной мерой».