Сеул, 8 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. С 9 по 15 сентября спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё посетит с официальным визитом Испанию и Португалию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе предстоящей поездки планируется обсудить такие вопросы как поддержка заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки World Expo 2030, сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, поставки ресурсов.

В Барселоне Ким Чжин Пхё встретится с председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет, главой Сената Испании Андерем Хилем, с которыми обсудит сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и инфраструктуры.

В Лиссабоне спикер южнокорейского парламента встретится с председателем Ассамблеи Португалии Аугусту Сантуш Силвой.

Известно, что это вторая зарубежная поездка Ким Чжин Пхё после вступления в должность. Ранее он побывал в Польше и Румынии.