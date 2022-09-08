Лондон, 8 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Крупнейшие энергетические компании преувеличивают свои «зеленые» достижения в сообщениях для прессы и публики, а большую часть новых инвестиций продолжают направлять в нефтегазовые проекты, как следует из опубликованного 8 сентября анализа. Об этом сообщает агентство France-Presse.

BP.com British Petroleum

Исследовательская организация InfluenceMap проанализировала содержание более 3400 публичных сообщений BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies за 2021 год, включая пресс-релизы, выступления и аккаунты компании и генерального директора в социальных сетях.

Оказалось, что 60 процентов всех сообщений содержали по крайней мере одно «зеленое» утверждение, например о целях по сокращению выбросов, переходе к новому энергобалансу или продвижении ископаемого газа в качестве частичного решения проблемы чистой энергии.

Эти публичные заявления контрастируют с запланированными на 2022 год капитальными расходами пяти компаний, в которых только 12% новых инвестиций предназначены для низкоуглеродных проектов.

«Вы можете видеть реальную разницу между широким использованием «зеленых» публичных заявлений и фактической стратегией, направленной на подрыв и блокирование климатической политики», — сказала AFP одна из авторов доклада и руководитель программы Фэй Холдер.

По ее словам, разрыв между тем, что рекламируют крупные компании, и тем, во что они инвестируют, вводит общественность в заблуждение относительно их роли в борьбе с изменением климата.

«Основываясь на публичных сообщениях, особенно в социальных сетях, у вас вполне может сложиться впечатление, что эти компании принимают меры, чтобы решить проблему изменения климата, потому что именно это вы от них и слышите», — сказала она.

По мнению активистов, это «существенное несоответствие» между коммуникационными стратегиями и бизнес-планами пяти крупнейших частных энергетических компаний будет и дальше препятствовать процессу декарбонизации.