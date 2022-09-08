Москва, 8 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Проведение властями России ответственной финансовой политики позволило снивелировать негативный эффект антироссийских санкций. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, падение ВВП, которое предсказывали, случилось практически на минимальных размерах. В августе — начале сентября 2022 года это примерно 0,5%. Инфляция остаётся на уровне 13–14%.

«Финансовой стабильности в РФ на фоне санкций способствовали Фонд национального благосостояния (ФНБ), электронный бюджет и технологические платформы для администрирования. ФНБ стал подушкой безопасности» для финансовой сферы страны», — отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционное давление на Россию и Белоруссию со стороны Запада усиливается, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

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