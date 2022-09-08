Донецк, 8 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в Донецке один мирный житель получил ранения, подорвавшись на сброшенной киевскими боевиками при обстрелах запрещённой противопехотной мине «Лепесток». Об этом 8 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Штаб территориальной обороны ДНР ПМФ-1 «Лепесток»

«За минувшие сутки в Донецке 1 человек получил ранение, наступив на сброшенную… [киевскими] боевиками запрещенную мину ПФМ-1», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в ДНР в результате обстрелов со стороны военных киевского режима.