Благовещенск, 8 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Запасы первого компонента вакцины от коронавируса закончились в пяти медицинских учреждениях Амурской области. Остановлена прививочная кампания в Благовещенске, центральных больницах Архаринского, Белогорского, Ромненского и Тындинского районов, сообщил телеграм-канал отделения Народного фронта в Приамурье.

ИА REGNUM Вакцинация

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На перебои с вакциной пожаловались амурчане. Люди особенно встревожены тем, что прививки от коронавируса перестали ставить накануне сезона, когда ожидается подъём уровня заболеваемости.

“Медики затруднились ответить, когда именно там появится вакцина», — отметили в Народном фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижегородской области больше не смогут привиться вакцинами «Спутник Лайт» и «КовиВак», так как эти препараты в медучреждениях отсутствуют. Перебои с вакциной также возникли в других регионах РФ.