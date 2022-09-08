Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Созванное Соединёнными Штатами и Албанией заседание Совета Безопасности ООН по б. УССР является новой вехой в кампании пропаганды против России. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

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«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной [б. УССР] и её западными спонсорами против нашей страны», — сказал дипломат.

«Тактика Запада, ведущего на [территории б. УССР] гибридную войну против России до последнего [жителя б. УССР], нам понятна — любым способ очернить РФ и проводимую нами специальную военную операцию», — добавил Небензя.

Он также опроверг обвинения в адрес Москвы со стороны американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила Россию в создании «фильтрационных лагерей», назвав подобные заявления дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов. Дипломат отметил, что «прежде всего не очень понятно, о чем вообще идёт речь, поскольку сам термин «фильтрация» не имеет чёткого определения в международном гуманитарном праве».

«Лучше других про фильтрационные мероприятия могут рассказать как раз американские коллеги. Взять хотя бы начатую предыдущей администрацией программу высылки в Мексику десятков тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища в США», — напомнил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявла о якобы создании Москвой «фильтрационных лагерей» на территории б. УССР, когда жители региона «насильно вывозятся и подвергаются пыткам».

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Добавим, что всего в Россию с территории б. УССР, из ДНР и ЛНР прибыли более 3,7 млн человек, среди которых 600 тысяч детей. При этом никто не запрещает им перемещаться и уезжать из страны.