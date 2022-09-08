Джакарта, 8 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что государство официально взяло на себя контроль над воздушным пространством островов Риау и Натуна, сообщает CNN Indonesia.

stratman² (2 many pix!) Острова Натуна. Вид с самолёта

«Я подписал указ о ратификации соглашения о контроле воздушного пространства между Индонезией и Сингапуром. Это соглашение стало шагом вперед к международному признанию воздушного пространства Индонезии, что в то же время повышает гарантии авиационной безопасности и защиты», — заявил президент Индонезии.

Индонезия предоставляет Сингапуру обслуживать полеты в определенные районы на островах Риау на высоте до 37 000 футов. С другой стороны, Индонезия контролирует воздушное пространство только на высоте 37 000 футов и выше. Между тем, большинство коммерческих рейсов выполняются на высоте от 31 000 до 38 000 футов.

Воды вокруг островов Риау и Натуна, ранее входившие в состав воздушного пространства Сингапура, стали частью воздушного пространства Индонезии со штабом в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди прибыла с визитом на Соломоновы острова.