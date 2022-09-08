Грозный, 8 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Чечне получили 224 единицы автотранспорта созданные недавно четыре подразделения Минобороны РФ. Автомобили были закуплены на средства, предоставленные Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Передача ключей от внедорожников состоялась 7 сентября в ходе встречи главы региона Рамзана Кадырова с командирами вновь созданных батальонов и полка.

Luftfahrrad Внедорожник

«В среду встретился с командирами новых батальонов и полка Минобороны России Зайнди Зингиевым, Мусой Иблаевым, Исмаилом Агуевым и Асланбеком Салиевым. Обсудили имеющиеся вопросы в подразделениях и другие организационные моменты. <…> Я передал командирам ключи от внедорожников. Автотранспорт и другая качественная материально-техническая база, которыми мы обеспечили подразделения, намного облегчат решение боевых задач для бойцов и повысит их эффективность», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, всего военным предоставили 209 единиц автомобилей УАЗ «Патриот» и 15 «Уралов». Как отметил глава Чечни, личный состав новых подразделений Минобороны — это истинные патриоты Отечества, которые хорошо подготовлены в плане умения ведения боев в городских условиях и на пересеченной местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании четырех батальонов «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России.