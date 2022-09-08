Ханой, 8 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Число жертв пожара, произошедшего в караоке-баре на юге Вьетнама, увеличилось до 32 человек, сообщает 7 сентября Vietnam News Agency.

Mchs.gov.ru Пожар

По данным на вечер 7 сентября, спасатели обнаружили 32 тела погибших в заведении, расположенном в городе Туан Ан провинции Бин Донг.

Президент Нгуен Суан Фук выразил соболезнования семьям погибших и попросил правительственных чиновников поддержать семьи и быстро установить причину пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети, которое началось на втором или третьем этаже.