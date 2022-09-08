Оренбург, 8 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области избирательные участки готовы к проведению выборов, которые состоятся 10 и 11 сентября. Об этом сообщили в облизбиркоме.

OpenClipart-Vectors Выборы

Выборы депутатов пройдут в 21 муниципальном образовании. Жителям предстоит избрать 56 депутатов и двух глав сельсоветов. Будут работать 78 избирательных участков в Орске, Медногорске, Новотроицке, Адамовском, Акбулакском, Бузулукском, Кваркенском, Курманаевском, Новоорском, Оренбургском и Пономарёвском районах.

Все два дня наблюдать за обстановкой на избирательных участках будут представители ассоциации " Независимый общественный мониторинг» вместе с экспертами.

«Мы давно работаем и с общественными, и с партийными наблюдателями. И, как всегда, перед нами стоит задача сделать выборы легитимными, а процесс их проведения — комфортным для избирателей», — сказал региональный представитель ассоциации «НОМ» Валентин Сушко.