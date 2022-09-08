Москва, 8 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 31 октября 2022 года планирует начать рассмотрение иска фармацевтической компании из Японии «Эйсар Ар энд Ди Менеджмент Ко., Лтд» к Минздраву России, ООО «Аксельфарм» и ООО «Онкотаргет». Претензии касаются запрета на использование и обязании выполнить некие действия. Вероятно, спор касается прав на медицинский препарат, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Спор начат в конце июля 2022 года. Дело слушает судья Мищенко. Из материалов суда известно, что речь идёт «о признании, об обязании, о запрете», но не уточняется, что именно требуют запретить японские фармацевты.

Между тем ранее компания «Аксельфарм» выступала ответчиком в иске двух иностранных компаний — «Сьюджен ЛЛС» и «Фармасиа энд Апджон Капмэни ЛЛС», которые требовали признать использование изобретения по евразийскому патенту № 005 996 в лекарственном препарате «Сунитиниб», запретить вводить в гражданский оборот его или «любой иной лекарственный препарат, содержащий сунитиниб, до 31 августа 2022 года (даты истечения срока действия патента)», а также «запретить осуществлять действия, направленные на государственную регистрацию предельных отпускных цен» на медпрепарат до указанного срока и обязать подать в Минздрав РФ заявление об отмене государственной регистрации лекарственного препарата «Сунитиниб».

Компания «Онкотаргет» и Минздрав в этом споре участвовали третьими лицами. Дело было прекращено в середине августа 2022 года после подписания мирового соглашения.

Сам препарат является противоопухолевым средством.

Напомним, ранее ООО «Аксельфарм» также фигурировало в споре за права на другой медпрепарат. Истцом выступала иностранная компания «АстраЗенека».

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