Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 сентября откроет третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Церемония пройдёт дистанционно. Дорога замкнёт кольцевое автомобильное движение вокруг Екатеринбурга.

Также глава государства откроет первый участок трассы М-12 Москва — Казань протяжённостью 23 километра, участок трассы М-5 «Урал» и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕКАД начали строить в 1980-х годах. Первый участок ввели в 1992 году. Общая проектная протяжённость трассы составляет 94,3 км.