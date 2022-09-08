Кишинёв, 8 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Правительство Молдавии запустило сайт lemne. md, на котором жители страны смогут оперативно узнавать, где можно найти дрова. Его активировали 7 сентября.

Дрова на зиму. 1873

Пока на цифровой площадке нет никакой информации, кроме надписи «Сайт находится в разработке. Мы скоро вернёмся». Работу над ним начали по поручению премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.

«Волонтёр сделал бы веб-страницу быстрее. К 15 сентября сайт lemne. md должен заработать», — сказала Гаврилица на заседании правительства.

Стоит отметить, что в правительстве Молдавии готовятся к дефициту газа и принимают меры, чтобы обеспечить население дровами. В августе жителям республики разрешили ввозить из-за границы опилки, отходы пиломатериалов и т.п. без ограничений и без уведомления властей.