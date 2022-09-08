Уфа, 8 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Массовые проверки водителей проходят в Башкирии. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения регионаВладимир Севастьянов.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

Он отметил, что 8 сентября проверки ГИБДД проходят в Уфимском районе на 1323 км автодороги Москва — Казань — Уфа. Они направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

«В ходе рейдовых мероприятий автоинспекторы усиливают контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», — сообщил он.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкирии задержали около ста автомобилей нелегальных перевозчиков.