Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 7 сентября нефть марки Brent подешевела на 5,81%, до $87,36. Покупатели потеряли ключевой уровень, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Кирилл Аристов

Цены на нефть упали на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста.

Статданные из Китая показали, что в августе страна сократила импорт нефти на 9,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Падение ускорилось, когда продавцы пробили поддержку $90 за баррель. По длинным позициям сработали защитные стопы.

Данные по изменению запасов нефти в США от Американского института нефти (API) показали, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 3,645 млн баррелей (ожидалось — 0,3 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 0,836 млн баррелей (ожидалось — 1,7 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,833 млн баррелей (ожидалось +0,5 млн баррелей).

Сегодня, 8 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,87. Цена восстановилась на 1,5%. Продавцам удалось пройти ключевой уровень поддержки.

Пробой поддержки — технический фактор, поэтому новостной фон на время может отойти на второй план. Если к выходным покупатели не смогут закрыться выше $90 за баррель, то ожидаем их отступления к $82.

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