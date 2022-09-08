Чебоксары, , 08:11 — REGNUM В культурно-выставочном центре «Радуга» в Чебоксарах продолжается реализация творческих проектов, посвящённых живописцу и скульптору Марии Воробьевой-Стебельской, известной под псевдонимом Маревна. В городе представят мультимедийную выставку «Муза Монпарнаса с Волжских берегов», сообщили ИА REGNUM в выставочном центре.

Мультимедийная выставка в Чувашии «Муза Монпарнаса с Волжских берегов» http://www.radugaart.ru/

На средства федерального президентского гранта в культурно-выставочном центре впервые погрузят в атмосферу искусства и цифровых технологий, объединённых на мультимедийной выставке «Муза Монпарнаса с Волжских берегов». Проект будет представлен 15 сентября и посвящён 130-летию со дня рождения художницы и скульптора Марии Воробьевой-Стебельской, прославившейся под творческим псевдонимом Маревна, который ей подарил Максим Горький.

Авторы проекта отмечают, что концепция выставки основана на воспоминаниях художницы. Вместо привычных картин на стенах оживут образы детства, первая поездка в 12-летнем возрасте в Париж, дружба с будущими классиками «нового» искусства, вехи становления художницы и легендарная «Ротонда», где родилась и созрела живопись европейского авангарда.

Маревна родилась в конце XIX века в Мариинском Посаде, умерла в 92-летнем возрасте в Лондоне. Ей посвящали свои стихи Максимилиан Волошин и Илья Эренбург, писали портреты Амедео Модильяни, Диего Ривера и Пабло Пикассо. Её работы заглядывали посмотреть Сергей Дягилев и Поль Синьяк. Она была музой Монпарнаса в период становления мастеров «парижской школы».

«Цвет, линии, геометрические фигуры, точки покажут зрителю эволюцию художницы от кубистических опытов к неоимпрессионизму. Выставка позволяет наблюдать за рождением художественного метода Маревны — синтеза кубизма и пуантилизма», — говорят в «Радуге».

При создании мультимедийной экспозиции также экспериментировали с цветом и формой, использованы эффекты анимации и параллакса в сопровождении авторской музыки и воспоминания от первого лица.

Выставка будет работать в Чебоксарах и 21 сельском доме культуры Чувашии до 28 февраля 2023 года.

Напомним, что Мария является дочерью польского дворянина Бронислава Стебельского, который работал лесным инспектором в Марпосаде, и актрисы Марии Розанович (в замужестве Воробьева). Ребёнком она изучала основы живописи в Тифлисской школе изящных искусств, училась в Строгановском художественно-промышленном училище. Встреча с Максимом Горьким на острове Капри подарила ей псевдоним Марья Маревна.

Как сообщало ИА REGNUM , в феврале 2021 года в Чебоксарах была представлена выставка «Парижский Улей глазами Маревны».

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