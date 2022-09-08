Кемерово, 8 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Кемерове на Аллее Героев 9 сентября пройдёт линейка-старт Всероссийской Вахты Памяти. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

ИА REGNUM Вахта памяти

«Ребята из 50 образовательных учреждений областного центра будут ежедневно стоять на Посту № 1, отдавая дань памяти и уважения Героям Великой Отечественной войны», — уточнили в кемеровской администрации.

На Вахту Памяти заступят 200 юнармейцев Кемерова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе начинается установка монумента Воину-освободителю — точной копии монумента в берлинском Трептов-парке.

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