Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в рамках Восточного экономического форума отметил рост туристического потока в ряд регионов Дальнего Востока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Иволгинский дацан. Бурятия Аркадий Зарубин

«Наше заседание проходит здесь, на Дальнем Востоке, где за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, на Сахалине и в Бурятии», — отметил глава государства.

По его мнению, опыт дальневосточных регионов нужно учитывать при выработке решений по развитию всей отрасли.

По данным региональных властей, за семь месяцев 2022 года республику посетили около 260 тыс. туристов, что в два раза превосходит показатели января-июля прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятский бизнес получит 337,5 млн рублей на проекты в сфере туризма