Москва, 8 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Для победы над Западом на территории бышей УССР России нужны совершенно иная армия, экономика, ВПК и новое качество человеческого потенциала, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам политолога, у России есть прекрасные военные изделия, но проблема в том, что элементная база для многих из них у нас не своя, и так во всех сферах жизни и экономики страны.

«С огромной радостью я услышал, что наши тяжелые ракеты «Сармат» делаются полностью на отечественной элементной базе. Верю, на время проведения спецоперации снял любую критику в адрес действующего субъекта… Но ведь все знают, что другие изделия — не такие, да? Что начинка там японская, американская, а изделия наши. Наши умельцы замечательно все сделали», — заявил Кургинян.

Но производились эти изделия, исходя из философии мирового разделения труда, когда можно купить за рубежом элементную базу и вставить в свое собственное изделие. Теперь же возникли вопросы и с этим. То есть Россия, которая была создана под «мировое разделение труда», теперь вынуждена выстаивать в долговременном экзистенциальном конфликте с совокупным Западом, который выбрал ее в качестве абсолютного и окончательного врага.

«Может быть, наша героическая армия в этом составе решит поставленные задачи на [территории бывшей УССР], хотя я лично категорически убежден, что без профессиональной трёхмиллионной армии Россия не выстоит. Ей нужна не такая армия, как у других стран, ей нужна другая армия, другой военно-промышленный комплекс», — продолжил эксперт.

Политолог подчеркнул, что очевиден не столь внушительный приток добровольцев в добровольческие отряды. Кроме того, Россия до сих пор не вышла на рубежи Краматорска и Славянска, где должны быть оформлены котлы для бандеровской хунты. Кроме того, мы наблюдаем как минимум двусторонние действия на херсонском направлении и на харьковском направлении, что также указывает на проблематичность нынешнего подхода к спецоперации.