Бухарест, 8 сентября 2022, 08:07 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 7 сентября выступил на проходящей в Бухаресте в формате видеоконференции встрече глав дипломатических и консульских миссий Румынии за рубежом с предложением пригласить Швецию и Финляндию в так называемую «Бухарестскую девятку». Об этом сообщает агентство Agerpres.
По словам министра, он очень ценит формат «Бухарестской девятки», участники которого «благодаря географической близости и совместной истории очень хорошо понимают Россию и образ её мышления». И считает крайне важным, чтобы эти знания стали доступны в рамках НАТО и ЕС.
Председательствующий на конференции глава МИД Румынии Богдан Ауреску приветствовал предложение своего чешского коллеги.
Напомним, инициаторами создания так называемой «Бухарестской девятки» в 2015 году стали президенты Румынии и Польши Клаус Йоханнис и Анджей Дуда. В неё, помимо этих двух стран, входят другие находящиеся на восточном фланге НАТО участники альянса: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Словакия, Чехия и Эстония.