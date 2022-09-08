Бухарест, 8 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 7 сентября выступил на проходящей в Бухаресте в формате видеоконференции встрече глав дипломатических и консульских миссий Румынии за рубежом с предложением пригласить Швецию и Финляндию в так называемую «Бухарестскую девятку». Об этом сообщает агентство Agerpres.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

По словам министра, он очень ценит формат «Бухарестской девятки», участники которого «благодаря географической близости и совместной истории очень хорошо понимают Россию и образ её мышления». И считает крайне важным, чтобы эти знания стали доступны в рамках НАТО и ЕС.

Ян Липавский «Мы встретимся в Нью-Йорке в формате «Бухарестской девятки», и я внезапно подумал, что, может быть, мы могли бы обсудить привлечение на эту платформу — хотя бы в качестве приглашённых — этих двух государств, потому что они разделяют нашу озабоченность в области безопасности, и я убеждён, что они привнесут в нашу дискуссию дополнительную ценность».

Председательствующий на конференции глава МИД Румынии Богдан Ауреску приветствовал предложение своего чешского коллеги.

Богдан Ауреску «Мы тоже думали о возможности позвать Финляндию и Швецию на будущие встречи «Бухарестской девятки» в качестве приглашённых… Полагаю, это отличная идея».

Напомним, инициаторами создания так называемой «Бухарестской девятки» в 2015 году стали президенты Румынии и Польши Клаус Йоханнис и Анджей Дуда. В неё, помимо этих двух стран, входят другие находящиеся на восточном фланге НАТО участники альянса: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Словакия, Чехия и Эстония.