Калуга, 8 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Союз журналистов Калужской области получил грант в размере 1 млн 240 тыс. рублей на реализацию проекта «Человек Z». С учётом софинансирования общая сумма расходов проекта составит 1 млн 476 тыс. 938 рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию сайта конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций в Калужской области — 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Человек Z» — это первая премия Калужской области, посвященная новым героям нашего времени — военным, представителям силовых структур, волонтёрам, благотворителям, политикам, медийным активистам, предпринимателям, которые созидают новую Россию — ту, которая началась с 24 февраля 2022 года. В рамках проекта планируется собрать информацию о не менее 50 жителях области, «наиболее ярко проявивших свою гражданскую позицию» в контексте специальной военной операции на территории бывш. УССР. Итоги премии будут подведены в феврале 2023 года к годовщине проведения специальной военной операции. Предполагается учреждение номинаций, в числе которых «Волонтер-Z», «Промышленник-Z» и ряд других.

Кстати, это не единственный калужский проект, связанный со специальной военной операцией на территории бывш. УССР и получивший грант. Два других проекта позиционируются: «Образ калужанина-героя специальной военной операции на [территории бывш. УССР] как инструмент формирования патриотической идентичности Калужской области» и «Яркая история: формирование представления старших дошкольников о героях-защитниках Калужского края». В рамках первого проекта планируется проведение встреч жителей Калуги и Обнинска с земляками-участниками специальной военной операции, организация информационной кампании в СМИ и печать плакатов с изображением героев. На это потребуется 3 млн 569 тыс. 723 рубля. Из этой суммы 1 млн 299 тыс. 442 рубля проект получил в качестве гранта. Размер гранта, который получил второй проект, составил 1 млн 197 тыс. 598 рублей, а софинансирование — 373 тыс. 150 рублей. Автор проекта подготовит серию раскрасок для дошкольников «Яркая история: герои калужского края». Тематика проекта: оборона Козельска в 1238 году, Великое стояние на Угре в 1480 году, Тарутинское сражение в 1812 году, подвиг подольских курсантов на Ильинском рубеже в 1941 году и специальная военная операция на территории бывш. УССР в 2022 году.