Москва, , 08:06 — REGNUM Фонд национального благосостояния (ФНБ) в совокупности с денежно-кредитной политикой Банка России дали возможность планировать надежное финансирование основных функций государства. Такое заявление сделал 8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24».

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Важнейшим завоевание, позволившим создать подушку безопасности, Мишустин назвал Стабилизационный фонд, который позднее стал фондом национального благосостояния. Вместе с Банком России ФНБ стал основой для планирования надёжного финансирования ключевых функций государства.

Кроме того, Мишустин указал на положительную роль электронного бюджета, технологических платформ и таможенного администрирования. По словам премьер-министра России, всё это в совокупности даёт возможность гражданам страны чувствовать финансовую стабильность даже в условиях жёстких санкционных мер, предпринятых западными странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр России Мишустин сообщил о запуске с сентября нового инструмента поддержки предприятий — промышленной ипотеки.

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